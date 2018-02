100 Tage Loom Bielefeld: Außerordentlich erfolgreicher Start

Knapp 100 Tage nach Eröffnung des Loom in Bielefeld fällt die Resonanz auf die neue Shopping-Attraktion bei Besuchern, Einzelhändlern, Stadt und ECE durchweg positiv aus.

Gemessen an wichtigen Kennzahlen wie der Besucherfrequenz zählt die Loom-Eröffnung zu den erfolgreichsten Centereröffnungen bei der ECE in den vergangenen Jahren. Allein am Eröffnungstag kamen rund 100.000 Besucher in das neue westfälische Einkaufszentrum. Insgesamt besuchten ca. 3,7 Mio. Menschen bis Ende Januar das Loom. Im Tagesdurchschnitt kamen bis Ende 2017 rund 47.900 Besucher. Mittlerweile hat sich die durchschnittliche tägliche Frequenz auf über 30.000 eingependelt.

Das rundum modernisierte Parkhaus mit ca. 550 Stellplätzen wurde in 2017 von über 80.000 Fahrzeugen angefahren. Im Einzugsgebiet des Loom leben rund 1,45 Millionen Einwohner. Neben den Bielefelderinnen und Bielefeldern kommen auch regelmäßig Menschen aus Gütersloh, Herford, Paderborn, Osnabrück und dem Kreis Lippe in die Shopping-Galerie.

„Das Loom begeistert Tag für Tag mehrere zehntausend Besucher. Wir freuen uns über den hohen Zuspruch und die bislang erreichten Ergebnisse. In 2018 wollen wir unsere Kunden weiter mit Service, Qualität und Events überzeugen“, resümiert Michael Latz, Center-Manager des Loom.