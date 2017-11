Europas größte Kegelparty wartet mit neuer Area auf

Münster. Die Organisatoren von Europas Kegelparty im MCC Halle Münsterland, rund um Thomas Großmann, haben auf das Partyvolk gehört und die Wünsche aus den vergangenen Jahren umgesetzt: Wenn am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr die feierwütigen Kegelfans in die Große Halle und das Congress Centrum einströmen, werden sie Teil der „Kegelparty 2.0“ werden, unter anderem mit einer neuen Activity Area.

Herzstück dieser Activity Area wird die reale Fun-Kegelbahn sein, die Müller-Touristik aus Münster sponsert. Der Reisespezialist veranstaltet auch einen Karaokewettbewerb. Die Kegelfans sollten also ihre Stimmen ölen, um am Mikrofon überzeugen zu können. Neben diesen beiden Highlights bietet das BEVERLAND Gruppen-Resort ein Torwandschießen an. Hier können sich alle Hobbykicker mit ihrer Treffsicherheit beweisen.

Auf der Bühne werden die Top-Schlager-Stars Axel Fischer und Tobee der Party-Menge einheizen. Ein weiterer Top-Act ist die Düsseldorfer Band „Surpreme – Absolut LIVE“. Die sechsköpfige Gruppe, rund um Front-Frau Julija Bednarz, repräsentiert in einer einzigartigen Weise pure Lebensfreude, Entertainment und „LIVE MUSIK“ auf Deutschlands Bühnen.

Bereits zwei Jahre hintereinander wurde die Formation zur Partyband des Jahres gewählt und zählt zu den absoluten Top-Acts dieses Segmentes. Wer schon mit Jürgen Drews, oder Mickie Krause auf Tour war, der wird mit Sicherheit auch den partyerprobten Kegelfans im MCC Halle Münsterland ordentlich einheizen.

Als DJs werden dieses Jahr DJ Stephan, der vor allem für Hits aus dem Discofox-Bereich bekannt ist, DJ Steve L. und DJ Tobi sowie DJ GlenNRG, der auf House-, Electrohouse- und Bigroomhouse spezialisiert ist, das feiernde Volk zur Ekstase treiben und den Abend sicherlich unvergesslich machen.