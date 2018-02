Für ein Jahr als Städtebotschafter nach Angers, Çanakkale oder Twer

Für ein Jahr im Ausland arbeiten, neue Menschen und eine andere Kultur und Lebensweise kennenlernen – verbunden mit der Aufgabe, Repräsentant der Stadt Osnabrück in einer Partnerstadt zu sein: Diese Möglichkeit eröffnet sich nun wieder für junge Osnabrücker – gesucht werden neue Städtebotschafter für die Stellen in Angers (Frankreich), Çanakkale (Türkei) und Twer (Russland).

Städtebotschafter bereiten unter anderem Schüler- und Vereinsbegegnungen vor, sie betreuen Gäste aus Osnabrück, sie dolmetschen bei offiziellen Empfängen und fertigen Übersetzungen zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit an und sie arbeiten an Projekten mit. Daneben organisieren die Städtebotschafter Bürgerreisen und bieten Stadtführungen an.

Der Arbeitsvertrag gilt jeweils für ein Jahr, vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019. Voraussetzung für die Stellen sind gute Kenntnisse der jeweiligen Landesprache. Außerdem müssen die Städtebotschafter volljährig sein.

Junge Osnabrückerinnen und Osnabrücker, die für ein Jahr ihre Heimatstadt in Angers, Çanakkale oder Twer vertreten möchten, können ihre Bewerbung bis zum 28. Februar an die Stadt Osnabrück, Referat Strategische Steuerung und Rat, Städtepartnerschaftsbüro, Bierstraße 28, 49074 Osnabrück richten.

Für Fragen stehen Jens Koopmann und Claudia Ruschmeier telefonisch unter 0541 / 323-2272 und 323-4633 zur Verfügung. Im Internet gibt es unter www.osnabrueck.de/staedtepartnerschaften.html weitere Informationen über die Arbeit der Städtebotschafter.

Zum Bild:

Die Botschafterinnen in Osnabrücks Partnerstädten: Natalie Knaub in Twer, Elif Ercan in Çanakkale und Olivia Wölfel in Angers.

Foto: Stadt Osnabrück, Jens Koopmann.