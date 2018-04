Geschwindigkeitskontrollen: Landkreis Osnabrück testet Blitzanhänger

Der Landkreis Osnabrück testet in den kommenden zwei Monaten einen Blitzanhänger auf seine Einsatzfähigkeit im Kreisgebiet. Die neue Technik könnte die bisherigen Geschwindigkeitskontrollen ergänzen.

„Enforcement Trailer“, lautet der Name des Anhängers. „Die Technik wird in den kommenden Wochen an Unfallschwerpunkten oder an Straßen mit Kindergärten und Schulen zum Einsatz kommen. Wir testen intensiv, ob der Blitzanhänger zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr im Kreisgebiet beitragen kann“, betont Kreisrat Winfried Wilkens.

Die Anlagen erfassen die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos per Lasertechnik. Die Anlage wird derzeit an unterschiedliche Messstellen im Kreisgebiet, die im Vorfeld bekannt gegeben werden, getestet. Die Anlage ist gegen Diebstahl gesichert. Dazu beugt ein Alarmsystem Sabotagen und Verschieben der Anlage vor. Der Vorteil gegenüber den Pkw: Nach dem Ausrichten und Einstellen der Technik muss während der Kontrollen kein Personal vor Ort sein.

Derzeit stehen verschiedene Aspekte der Praxistauglichkeit im Mittelpunkt. Dazu gehören etwa Qualität der Datenübermittlung und Bilder oder die Rangierfähigkeit an den Messstellen

Foto: Landkreis Osnabrück/Henning Müller-Detert