Herzklopfen vor der HORSICA

Die HORSICA 2018 rückt näher, die Programme stehen, die meisten Standplätze sind vergeben – jetzt gibt es viele technische Details zu regeln, und das Lampenfieber stellt sich ein. Nicht mehr lange, dann werden ca. 70 LKWs mit Sand, Tribünenteilen und Material nach Bad Salzuflen fahren, um die Arena der HORSICA aufzubauen…Viele neue Details werden die HORSICA attraktiver und vielseitiger machen.

Die HORSICA legt zu: Die Gemeinschaft der Aussteller ist gewachsen und besteht fast ausschließlich aus Pferdeartikel-Händlern und –Herstellern vom Zubehör bis zur Gesundheit. Es geht also gezielt ums Thema – und das vielseitiger und größer! Geboten wird also tolles Reitershopping zum Saisonstart. D

Pferde, Pferde, Pferde – und ein bunter Blumenstrauß bester Unterhaltung mit vielen Reitern aus der Region: Das ist das Tagesprogramm. Eine Sternstunde sind die aufeinander aufbauenden Dressurstunden des bundesweit bekannten, erfahrenen Trainers Klaus Harms und die Springstunden mit der Ausbilderin Nadine Kassner aus Detmold: Lehrreich und interessant.

Zu sehen gibt es außerdem Barock- und Westernreiten, Freiheitsdressuren, Zirkuslektionen, Bodenarbeit, Quadrillen und vieles mehr: Die Akteure sind größtenteils Reiter und Vereine aus der Region, die sich hier beeindruckend und unterhaltsam präsentieren. Sie alle sind an diesem Wochenende direkt am Puls der HORSICA!

Insgesamt werden Hunderte toller Pferde verschiedenster Rassen vertreten sein von den flotten kleinen Shetlandponies und den beliebten Isländern bis hin zu den mächtigen Friesen und Shire-Horses.

Ein Highlight für die Jugend: Erstmals wird am Sonntag die HORSICA Youngsters Trophy vergeben! Jugendliche und Kinder von 7 – 16 Jahren zeigen Ihr Können, und anhand eines Applausmessers wird der Sieger ermittelt. Beifall erwünscht!

Was es noch tagsüber auf der Messe zu sehen gibt: Fahrsport, Bogenschießen mit den Steppenreitern, Bloggertreffen in der pferde.de-Bloggerecke an allen drei Tagen (Stand A 21), die bekannteste Bloggerin der Reitsportszene Anita Girlietainment an Stand Y 43, Fahrsport, kunstvolle Glasgravuren,

Die HORSICA im Messezentrum Bad Salzuflen vom 23. – 25.03.2018: Pferde erleben! Infos zu den Programmen und Tickets für die Abendshow gibt es auf www.horsica.com !