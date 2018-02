Um zehn Uhr begannen am Freitag, 2. Februar, Arbeiter des Osnabrücker ServiceBetriebs, die ersten Verkehrsschilder am Neumarkt abzubauen.

Am Mittag wurden die Arbeiten abgeschlossen.

Der Neumarkt ist ab sofort für den motorisierten Individualverkehr wieder freigegeben.

Foto: Stadt Osnabrück, Janin Arntzen