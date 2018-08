Noch Tickets verfügbar: „Vollmond-Barbecue“ im Zoo Osnabrück

Noch Tickets verfügbar: Beim „Vollmond-Barbecue“ am 27. und 28. Juli können Teilnehmer bei Mondlicht im Zoo Osnabrück Grillspezialitäten zu Abend essen. Die letzten Tickets für die Veranstaltung sind noch bis Dienstag, 24. Juli, im Online-Shop des Zoos erhältlich. Am 27. Juli wartet mit der längsten Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts ein ganz besonderes Ereignis auf die Besucher.

Im Schein des Vollmondes umgeben von Tiergeräuschen mit Freunden, Familie oder dem Partner zu Abend essen oder mit der Mondfinsternis eine ganz besondere Attraktion am Himmel beobachten: Am 27. und 28. Juli bietet der Zoo Osnabrück mit dem „Vollmond-Barbecue“ eine neue abendliche Veranstaltung an. Bis zum 24. Juli können die restlichen Tickets über den Online-Shop des Zoos gebucht werden: Für Freitag, 27. Juli, sind noch 25 Tickets erhältlich, für Samstag, 28. Juli, sogar nur noch fünf – eine Karte gilt jeweils für zwei Personen. Am Freitag können die Teilnehmer bei passender Wetterlage außerdem die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts beobachten.

Der Abend startet jeweils mit einem Cocktailempfang. Danach wartet ein großes Barbecue-Buffet auf der „Samburu-Lodge“, das direkt vom Holzkohlegrill bestückt wird. Zudem wird die Lodge in buntes Licht getaucht und leise Musik spielt im Hintergrund. Von Geflügel, Schwein und Fisch bis zu leckeren Beilagen wie Gemüse, Salaten und Brot ist für jeden, auch Vegetarier, das passende dabei. Ein Dessert sowie alkoholfreie Getränke sind im Preis inklusive. Bei einer 90-minütigen Führung durch den nächtlichen Zoo erfahren die Gäste im Anschluss, welche Tiere auch nachts noch aktiv sind oder welche Zoobewohner im Stehen oder Liegen schlafen.

Tickets limitiert und nur online erhältlich

Tickets für das Vollmond-Barbecue sind bis Dienstag, 24. Juli, exklusiv im Online-Shop des Zoos https://shop.zoo-osnabrueck.de erhältlich. Die Plätze sind auf 120 Personen pro Abend limitiert. Ein Ticket gilt für zwei Personen und kostet pro Person 69,95 Euro für den kompletten Abend (Gesamtpreis: 139,90 Euro). Im Preis inklusive sind der Zoo-Eintritt (am Veranstaltungstag ab 18:45 Uhr), der Cocktailempfang, das Barbecue, alkoholfreie Getränke während des Essens (alkoholische Getränke müssen gesondert bezahlt werden) sowie die 90-minütige Führung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet um 23:30 Uhr.

Bild: Zoo Osnabrück (Diana Reuvekamp), (2017, Veranstaltung für Zoo-Sponsoren)