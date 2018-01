Programm der Oldtimer IG steht

2018 wird die Oldtimer IG Osnabrück e.V. wieder das ganze Jahr über mit Veranstaltungen aktiv sein. Wie gewohnt finden an jedem ersten Sonntag im Monat die Treffen am Museum Industriekultur im Osnabrücker Stadtteil Pye statt.

Von Januar bis März und dann wieder vom November bis Dezember treffen sich die Old-/Youngtimerfreunde am Haseschachtgebäude des Museums Industriekultur am Fürstenauer Weg 171. Hier besteht nicht nur die Möglichkeit, sich auf dem Freigelände oder im Museumscafé mit anderen Klassikerfreunden auszutauschen, es kann auch das interessante Museum besichtigt werden.

Von April bis Oktober geht es auf das größere Magazingelände des Museums am Süberweg 50A, nur eine Straße weiter. Rund um die historischen Bergbaugebäude haben die Klassiker ausreichend Platz. Während es bei den IG-Freunden im Ausstellungsgebäude „Pferdestall“ Kaffee gibt, sind im Magazingebäude meist interessante Sonderausstellungen zu sehen.

Das März-Treffen wird in diesem Jahr nicht auf dem Museumsgelände stattfinden. An diesem Wochenende präsentiert sich die IG auf der Oldtimermesse „OSNA-Oldies“ in der Halle Gartlage in Osnabrück.

Ebenfalls auf dem Magazingelände finden die beiden Hauptveranstaltungen der Oldtimer IG Osnabrück e.V. statt: Der „offizielle“ Saisonauftakt am Ostermontag und das „Historische Treffen Rund um Osnabrück“ am 3. Sonntag im Juli. Hier kommen – bei gutem Wetter – bis zu 500 Old- und Youngtimer nach Osnabrück.

Ein weiteres Highlight wird eine einmalige Veranstaltung sein, die die Oldtimer IG im Rahmen der Landesgartenschau Niedersachsen in Bad Iburg durchführt. Am 23./24. Juni 218 präsentiert die IG klassische Fahrzeuge unterhalb der Burg. Dabei sein werden u.a. auch die Vereine Traditionsbus Osnabrück e.V. mit mehreren historischen Bussen und der Kiwanis Club Osnabrück-Teutoburger Wald, der zugunsten regionaler sozialer Projekte Fahrten mit Oldtimern durchführt.

Neben diesen Veranstaltungen sind die rund 70 Mitglieder der Oldtimer IG Osnabrück e.V. zu gemeinsamen Ausfahrten unterwegs oder besuchen viele andere Treffen und Klassikermessen. Mehr Informationen zur IG gibt es auf der eigenen Website www.oldtimer-ig-osnabrueck.de oder auf einem der Stammtische, die an jedem 3. Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr im Gasthaus Thies, Rheiner Landstr. 16, 49205 Hasbergen stattfinden.

Hier noch einmal alle Termine der Oldtimer IG Osnabrück e.V. für das kommende Jahr im Überblick:

07.01.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Haseschachtgebäude

04.02.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Haseschachtgebäude

04.03.2018: Old-/Youngtimertreffen auf der OSNA-Oldies®, Halle Gartlage

02.04.2018: Ostermontag, Saisonauftakt am Museum Industriekultur, Magazingelände

06.05.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Magazingelände

03.06.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Magazingelände

23.-24.06.2018: Oldtimerpräsentation und -fahrten auf der Landesgartenschau Bad Iburg

01.07.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Magazingelände

15.07.2018: Historisches Treffen Rund um Osnabrück, Industriemuseum Magazingelände

05.08.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Magazingelände

02.09.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Magazingelände

07.10.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Magazingelände

04.11.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Haseschachtgebäude

02.12.2018: Old-/Youngtimertreffen am Museum Industriekultur, Haseschachtgebäude