Tuberin Joyce Ilg kommt zum XXL TuberDay

Der XXL TuberDay macht es möglich: Rund 50 Onlinestars machen sich am Samstag, 2. Juni auf den Weg in den Movie Park Germany, um durch ein abwechslungsreiches Programm in den direkten Kontakt mit ihren Fans zu kommen. Stargast des Tages ist die bekannte Tuberin Joyce Ilg. Über 1,2 Millionen Abonnenten folgen der gebürtigen Kölnerin auf YouTube. „Wir sind glücklich, dass Joyce dieses Jahr auch wieder dabei ist. Sie kennt die Szene und freut sich ihre Fans zu treffen“, so Jimmy Rohs, Veranstalter vom XXL TuberDay.

Schon seit sieben Jahren findet der XXL TuberDay in Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark statt. „Wir sind super stolz auf dieses Event, es wird von Jahr zu Jahr beliebter. Sowohl bei den Fans als auch bei den Tubern selbst“, berichtet Jimmy Rohs. „Wir sind damals mit einem Meet & Greet gestartet, mittlerweile haben wir zum Beispiel auch eine super Bühnenshow.“ In dem Format „Tuber vs Zuschauer“ warten verrückte Aufgaben und spannende Wettkämpfe auf die Beteiligten, die live auf der Studio 7 Bühne mitten im Park aufeinander treffen. Schon zwei Mal hintereinander hat Team Tuber mit Moderator Ren Kühn den Sieg geholt. Moderatorin Kim Kitsch will in diesem Jahr die Krone für Team Zuschauer holen und hofft auf zahlreiche Unterstützer im Publikum.

Im Anschluss an die Show versammeln sich alle YouTuber im Eventcenter am Eingang des Movie Parks für ein Meet and Greet mit den Fans. „Autogramme und Smalltalk, hier können die Gäste ihre Stars aus dem Netz ungefiltert und direkt treffen“, so der Veranstalter. Und noch ein besonderes Highlight wartet an dem Tag: der Blue Carpet. „Dies ist ein exklusives Event mit limitierten Tickets bei dem die Presse und die Fans zu Beginn des Tages bereits vorab die Tuber zum Beispiel für Fotos und Interviews treffen können“, gibt Jimmy Rohs einen Überblick.

Für den XXL TuberDay gibt es spezielle Eventtickets, die nicht nur den Zugang zum Event ermöglichen, sondern auch einen allgemeinen Parkeintritt beinhalten. Mehr Informationen zu Tickets und zum XXL TuberDay finden Interessierte unter www.xxltuberday.de.