VWA verabschiedet Absolventen berufsbegleitender Studiengänge 

Ihr berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt, Informatikbetriebswirt oder Personalbetriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim gGmbH (VWA) haben jetzt 237 Studenten erfolgreich abgeschlossen. Die Absolventen aus Osnabrück und Nordhorn wu

rden in einer gemeinsamen Feier im Alando Palais in Osnabrück verabschiedet und erhielten ihre Urkunden.

Drei Jahre lang haben die Studenten an Wochenenden die VWA-Vorlesungen besucht und sich damit in ihrer Freizeit auf Hochschulniveau weitergebildet. Mit diesem Engagement und mit dem neuen Wissen sind sie für verantwortungsvolle Positionen im Unternehmen gerüstet. „Ihr Engagement verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, würdigte Jan-Felix Simon, Geschäftsführer der MÖLK Pressegrosso Vertriebs GmbH & Co. KG, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des VWA-Beirats, den Einsatz der Absolventen.

„Mit unserem Angebot sprechen wir gezielt beruflich qualifizierte Personen auch ohne Abitur an“, erklärte Dr. Maria Deuling, Geschäftsführerin der VWA. Die Absolventen können nach dem VWA-Abschluss sogar noch einen akademischen Abschluss erlangen: In Kooperation mit der VWA Hellweg-Sauerland und der Fachhochschule Südwestfalen bietet die VWA einen Anschlussstudiengang zum Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft an.

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet:

Betriebswirt/-in (VWA), Studienstandort Osnabrück: Inga Bauman

Betriebswirt/-in (VWA), Studienstandort Nordhorn: Henning Koelmann

Informatikbetriebswirt/-in (VWA), Studienstandort Osnabrück: Jens Busselmann

Personalbetriebswirt/-in (VWA), Studienstandort Osnabrück: Sandra Faßbender und Miriam Meckfessel

Alle Absolventinnen und Absolventen der VWA-Studiengänge

Betriebswirt (VWA), Studienstandort Osnabrück:

Kerstin Ahrling, Emrah Alarslan, Tommy Althaus, Philipp Altmann, Niklas Apke, Katharina Avermeyer, Julian Bartsch, Tim Bauermeister, Inga Baumann, Chantal Behrens, Christine Behrla, Galina Benner, Janina Berg, Matthias Beuke, Nino Blomeier, Dominik Boldt, Alexander Bollwerk, Lisa Brinkmann, David Brune, Kirsten Conrad, Rabea Dargatz, Dwayne de Jonge, Jan Deis, Dominik Demand, Mirjam Dey, Christina Eggemann, Jens-Peter Ehrlich, Isis Einert, Eva Einhorn, Vladik Elixmann, Sergej Esau, Alina Farthmann, Jan Feldhaus, Lydia Fichtner, Mathias Finke, Andre Fischer, Christopher Flore, Janina Frehe, Tamara Frehe, Oliver Friemerding, Daniel Frohs, Thomas Gall, Mario Gierke, Sina Grigoleit, Lilia Grosser, Sandra Gülker, Caren Guzek, Ramona Haas, Kirsten Harmeyer, Dennis Haushalter, Friederike Heeger, Thomas Heßmert, Alena Hinnenkamp, Katharina Höcker, Janina Holstein, Tjark Hoppe, Marius Horstmeyer, Niklas Hülsmann, Andrea Jäger, Annette Jentkiewicz, Traute Kaldemeyer, Stefan Kamper, Kira Kellermeier, Daniel Kellermeier, Tobias Kempe, Anja Kettmann, Senad Kiralj, Christian Kleinheider, Dörthe Klingemeyer, Michel Knospe, Melanie Konersmann, Patrick König, Anja Koopmann, Johanna Köster, Thomas Krieger, Katharina Lah, Niklas Lanver, Dennis Lauxtermann, Katharina Veronika Lischka, Marius Loch, Christian Loetz, Toni Lüdtke, Victoria Maag, Marcel Marx, Jana Michaelis, Alina Möhle, Frederik Mons, Christian Müller, Athanassios Nastas, Michael Neumann, Carina Niemann, Marc Niemeyer, Jannek Niepert, Thomas Nowak, Patrick Ostwald, Tanja Petkowski, Silvia Maria Piecha, Jana Plogmann, Svenja Plogmann, Theresa Pope, Thorben Putze, Marcel Rabe, Christiana Remme, Maren Renzenbrink, Sharon Robertson, Patrick Rodefeld, Vanessa Rolf, Valentina Rudenko, Sebastian Sandmann, Daniel Schirmbeck, Leonie Schlegel, Ramona Schlinge, Lisa Schmutte, Meike Schnee, Markus Schoemaker, Niklas Schulte zu Holsten, Frederic Schwegmann, Kai Stallkamp, Jennifer Stein, Niklas Steinkamp, Carina Strube, Sven Tebbe, Alexander Tebbe, Charlotte Tellmann, Dirk Thölenjohann, Christoph Tometten, Eva Vagelpohl, Sebastian Vinke, Sebastian J. Vinke, Janine Viol, Daniela Voltermann, Katharina Voßgröne, Marc Walkenhorst, Jasmin Weickert, Benedikt Weinast, Alina Wellenbrock, Nina Werner, Julian Wessel, Ruby Whalley, Rabea Wiels, Marc Wiewerich, Nina Wingerberg, Pascal Witte, Katharina Witte-Elixmann, Steffen Wittke, Mustafa Yakar, Sarah Zühlsdorf, Tanja Zurlutter

Betriebswirt (VWA), Studienstandort Nordhorn:

Verena Ahlers, Mareen Arends, Stephanie Beniermann, Ann-Cathrin Berning, Christoph Bieder, Jorina Boers, Alwin Bünker, Hendrik Bussmann, Janine Deters, Tobias Deters, Jens Dohmann, Ruth Elbert, Wiebke Eylering, Evelyn Fytter, René Gerritzen, Sandra Godenschwager, Nico Gräser, Tim Hamhuis, Anke Heidottink, Michaela Hinken, Janek Hoegen, Jan Hurink, Dennis Kalmer, Daniel Kathorst, Henning Koelmann, Bünyamin Kolat, Markus Kristen, Niklas Künnemann, Femke Lambers, Dennis Leisdon, Anna Litmeyer, Stefanie Menger, Philipp Menke, Andrea Midden, Wiebke Momann, Julia Morasch, Sarah Neßlinger, Patrick Neumuth, Joshua Nieschwitz, Eike Papendorf, Regina Pongratz, Isabell Rakers, Dennis Reinink, Jana Reurik, Dirk Riemann, Stephanie Rohnen, Cathrin Scherer, David Schlömer, Jana Schmidt, Philip Schröder, Carolin Schulz, Benjamin Seeger, Matthias Storost, Hendrik Timmel, Maik Vaal, Maurice Vennegerts, Andreas Weber, Tina Wortelen

Informatikbetriebswirt (VWA), Osnabrück:

Jens Busselmann, Fabien Dieckmeyer, Marcel Eckert, Niklas Erdmeier, Alexander Götz, Stefan Gülker, Eduard Herlitz, Johann Illi, Hubertus Koelker, Simon Konjer, Carsten Krieg, Ralf Liebig, Simon Oelgemöller, Frank Pohlschmidt, Björn Raube, Fabian Ridder, Jens Schröder, Philipp Vennemann

Personalbetriebswirt (VWA), Osnabrück:

Sandra Faßbender, Sandra Fischer, Jana Foth, Carolin Fuchs, Jana Kaß, Natalia Leis, Miriam Meckfessel, Thomas Sperveslage, Nina Suthoff, Nico Wasserthal