Bielefeld dreht ab: Campusfestival wird zum Ausnahmezustand – Partyalarm mit Ski Aggu & Co.!

Bielefeld. Was für ein Feiertag in Ostwestfalen! Bielefeld hat am Donnerstag sämtliche Studi-Sorgen über Bord geworfen – und Platz gemacht für ein Festival, das selbst eingefleischte Partyveteranen staunen ließ. Das Campusfestival an der Uni Bielefeld hat sich zum echten Pflichttermin gemausert – und 2025 zur gigantischen Super-Show katapultiert.

Hitzewelle im Schatten – Bielefeld kocht! Mit den ersten Beats von Lokalheld Dirk Siedhoff auf dem Red-Bull-Floor verwandelte sich das Festival in ein pulsierendes Elektro-Paradies. Währenddessen lieferten Explain Colours und Nadu auf der Hertz-87.9-Bühne ein Kontrastprogramm aus Synthie-Nostalgie und Indie-Zauber – perfekt für die, die es gern ein bisschen glitzernd und gefühlvoll mögen.

Doch der Höhepunkt ließ auf sich warten – denn Ski Aggu, Berlins coolster Schneebrillen-Rapper, ließ sich die Primetime auf der Mainstage natürlich nicht entgehen. Tausende schrien, tanzten und eskalierten – ein Festivalmoment für die Geschichtsbücher.

Fazit: Bielefeld hat’s getanzt, gefeiert und gelebt. Und wer noch glaubt, diese Stadt existiert nicht – der war wohl nicht dabei.