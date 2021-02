LINA kommt nach Osnabrück

LINA Larissa Strahl ist zurück: Wir freuen uns auf die deutsche Singer-Songwriterin, die im Rahmen ihrer Tour 2022 am 11.03.2022 nach Osnabrück kommt.

Nach vielen Monaten der Live-Pause, bedingt durch die Auswirkungen der Corona Pandemie, kehrt LINA Larissa Strahl nun wieder auf die deutschen Bühnen zurück. Wer schon einmal bei einem der ausverkauften Konzerte von LINA war, der weiß: So eine Bindung zwischen Sängerin und Fans gibt’s nur sehr selten. Über 140.000 Fans kamen in den letzten Jahren zu Linas Konzerten, bei denen vom ersten Ton an eine Welle der Begeisterung entsteht, die alle trägt.

Bei der Veröffentlichung des ersten Albums war LINA für alle noch die aus den Filmen, die jetzt auch eine Platte macht. Hin und wieder hatte sie in den letzten Jahren das Gefühl, dass sie anscheinend eher als die Filmheldin und gar nicht als sie selbst, als LINA, wahrgenommen wurde. LINA möchte jeden darin bestärken, so zu sein wie er möchte. 2017, auf ihrem zweiten Album hörte man schon eine andere LINA: selbstbewusster, persönlicher, selbstironischer.

Textlich und musikalisch ist das aktuelle dritte Album und ihre Bühnenshow ein gewaltiger Sprung nach vorne. Man merkt auch, dass LINA Bock hat, in der gleichen Liga wie die US-Stars Taylor Swift oder Selena Gomez zu spielen.

LINA klingt deutlich erwachsener, weiblicher und bleibt dennoch Teil von LINAS Welt.

Konzertdaten: LINA „Hoffentlich eine Tour 2022“

am 11.03.2022, Hyde Park Osnabrück

Einlass: 17:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr

Ticketing: unter www.ticketheimat.de