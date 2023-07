LUNA „Herbsttour ´23“

LUNAs Karriere startete im Herbst 2020 mit der 50-sekündigen Pianoversion ihres Songs verlierer. Der Track über eine unglückliche Liebe entfachte ein virales Lauffeuer, das für Begeisterung bei Fans, Presse und Kolleg:innen gleichermaßen sorgte. Nach dem offiziellen Release meldete ihr Debüt im Handumdrehen beeindruckende 40 Millionen Audio-Streams und markierte neben knapp zwei Millionen Likes auf TikTok auch ihre Premiere in den Top 100 der Radiocharts. Im Herbst kommt sie zu uns nach Osnabrück.



Im Sommer 2021 begleitet sie LEA auf ihrer Festival Tour. Parallel verzeichnete die damals erst 19-jährige Musikerin einen sensationellen Award-Regen: Amazon kürte sie zum „Breakthrough Artist“, 1 Live überreichte eine Krone als „Bester Newcomer Act“ und die Jugend-Radiosender der Öffentlichen-Rechtlichen ehrten sie mit dem New Music Award als „Durchstarter des Jahres“. Im November folgte küsse wie gift – die musikalisch-emotionale Kollaboration von LEA und LUNA.



2022 etablierte sich LUNA endgültig als nicht mehr weg zu denkende Künstlerin im deutschsprachigen Musikmarkt. Im Februar brachte sie mit ihrem Release hausflur erneut komplexe Gefühle auf den (wunden) Punkt. Im Mai wählten Jury und Publikum des BUNTE New Faces Award Music 2022 LUNA zur „Best Newcomer“.



Im Juli veröffentlichten Chapo102 und LUNA mit immer nur du ihre gemeinsame Single. Nur wenige Wochen später folgte müde. Mit dem Release kündigte LUNA gleichzeitig ihre erste EP an: Die verlierer ep mit Fokus-Single arschloch, die im August 2022 erschien, ist eine Mischung aus bekannten LUNA Hits und ganz neuen Songs, welche die Geschichte der Künstlerin noch greifbarer machen. Auf ihrer EP erzählt LUNA von Liebe, toxischen Beziehungen und notwendigen Trennungen, die dennoch weh tun.



Im September 2022 spielte LUNA ihre erste eigene Tour mit Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, die ihre Fanbase nochmals wachsen lies. Außerdem begleitete sie LEA auf ihrer Hallen-Tour. Ihre Live-Qualitäten brachten ihr den Titel als »deutsche Newcomer*in des Jahres« von Ticketmas.

10.09.2023

LUNA

Herbsttour ´23

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Eintritt: 27 € zzgl. Geb