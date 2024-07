Nico Stank mit neuem Programm in Osnabrück

Nico Stank begeisterte auf seiner ersten und bis auf den letzten Platz ausverkauften Live-Tour mit „merkste selber“ bundesweit über 55.000 Zuschauer.

2025 geht es mit seinem zweiten „merkste selber“ Bühnenprogramm „Akte Ex“ auf große Tour durch Deutschland und Österreich. Am 01.02.2025 erzählt Nico Stank in Osnabrück in der OsnabrückHalle auf urkomische Art welche Erfahrungen ihn in seinem Leben dorthin geführt haben, wo er jetzt ist. Seien es EX-Freunde,…naja auch EX-Freundinnen, EX-Situationships, EX-Momente – kurzum: sein EX-ICH. Mit seiner einzigartigen Erzählweise, ein multimedialer Mix aus Stand Up, Live Comedy, Gesangs- und Tanzeinlagen und seinen viralsten Social Media Clips.

Nico Stank gehört zu den vielversprechendsten jungen Entertainer:innen in Deutschland, unterhält

Millionen Menschen auf seinen Social Media Channels und glänzte in gleich mehreren großen

Kinoproduktionen, wie z.B. Chantal im Märchenland, Freibad, Liebesdings, Einfach mal was Schönes,

und erhielt 2022 den deutschen Comedypreis als bester Newcomer.

Schon in der Schulzeit entdeckte der vielseitige Künstler seine Liebe zu Schauspiel und Comedy und

begann seine Karriere im Jungen Ensemble des Schauspielhaus Bochums. Danach absolvierte er eine

Ausbildung als Musicaldarsteller, was ihm heute bei seinen musikalischen Einlagen auf der Bühne

zugute kommt. Schon damals war klar, dass Nicos Talente in ihrer Vielfalt auf der Bühne vollends

brillieren.

Auf Social Media und der Bühne versucht Nico, mit Selbstironie und Mut ein Vorbild für seine

Follower:innen zu sein. Durch den Zuspruch seiner rapide wachsenden Community hat Nico gelernt,

wie wichtig es ist, man selbst zu sein und dass es okay ist, dies auch in all seiner Vielfalt zu zeigen.

NICO STANK

Akte Ex

01. Februar 2025

Osnabrück OSNABRÜCKHALLE

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Kartenvorverkauf

Exklusiver Presale ab jetzt unter: www.nicostank.de. Allgemeiner Vorverkauf ab 22.06.2024, ab 10 Uhr: unter www.s-promotion.de unter der Tickethotline 06073-722 740 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.