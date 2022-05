RUDELSINGEN kommt zurück in den „Rosenhof“!

Mit Sonnenschein und Frühlingsgefühlen im Gepäck kommt auch das RUDELSINGEN nach Ostern wieder zurück in den „Rosenhof“ – für alle Fans des Kultformats zum Mitsingen gilt es, am 26. April den Wiederauftakt des gemeinsamen Singens zu feiern! Für die schönste Sommerlaune bei allen Rudelsängerinnen und Rudelsängern sorgt das RUDELSINGEN-Team Rauterberg mit einem bunten musikalischen Strauß an Welthits – zu diesem Fest sind alle Rudelsängerinnen und Rudelsänger ganz herzlich eingeladen.

Beim Original RUDELSINGEN kommen bundesweit Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend wird der eigene Gesang Teil eines wunderbaren Chores. Viele Lieblingshits stehen bei jedem RUDELSINGEN-Abend auf dem Programm – Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons & Radio-Hits auf Kinderlieder. Diese bunte Mischung sorgt bei allen Teilnehmern für gute Laune, frischt Erinnerungen an die Entstehungszeit der Welthits auf und macht Lust auf mehr – die 12 RUDELSINGEN-Teams präsentieren die Liederauswahl bundesweit mit viel Humor & Unterhaltung und begleiten das Publikum instrumental von Song zu Song.

„Singen ist für uns alle ein Grundbedürfnis, das RUDELSINGEN ist der beste Ausdruck und Beweis für diese Sehnsucht der Menschen“, sagt David Rauterberg, Vorsänger beim RUDELSINGEN. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Matthias Schneider am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs hat für jede/n im Publikum das passende Lied dabei. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das Osnabrücker Rudelsingen startet am Dienstag, 26. April um 19.30 Uhr im Rosenhof, Rosenplatz 23, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Restkarten zum Preis von 14,- EUR können im Online-Vorverkauf unter www.rudelsingen.de erworben werden. An der Abendkasse kosten die Karten bei Verfügbarkeit 15,- EUR.