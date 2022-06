Schlossgarten Open Air 2022 / 26.+27.08.2022 / Osnabrück

Nina Chuba kommt als Act zum Viva Vechta Open Air ! Ebenfalls dabei: Jan Delay & Disko No. 1. Das Viva Vechta Open Air beginnt am 15. Juli 2022 um 19 Uhr. (Einlass: 17 Uhr). 15.07.2022: JAN DELAY & DISKO NO: 1 + NINA CHUBA.