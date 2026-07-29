Osnabrück ruft: „Willst Du nicht studieren?“

Bewerbungsfieber in Osnabrück und Lingen: Die Hochschule Osnabrück öffnet ihre Türen weit – und Studieninteressierte haben jetzt die Chance, sich ihren Platz für das Wintersemester 2026/27 zu sichern. Noch bis zum 01. September läuft die Bewerbungsphase für zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge, einige zulassungsbeschränkte Angebote wurden sogar mit einer verlängerten Frist versehen. Wer also noch zögert, sollte jetzt den Turbo zünden und die Gelegenheit nutzen, bevor die Uhr abläuft.

In Osnabrück und Lingen stehen aktuell in mehreren gefragten Studiengängen freie Plätze bereit. Besonders beliebt sind die Bachelorprogramme Landschaftsentwicklung, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen sowie Internationale Ökonomie und Nachhaltigkeit. Auch im Masterbereich herrscht Bewegung: Die Hochschule nimmt weiterhin Bewerbungen für Informatik, Maschinenbau sowie Management und Technik entgegen. Der Startschuss für das Wintersemester fällt am 21. September 2026 – wer dabei sein will, findet die vollständige Übersicht aller verfügbaren Studiengänge online unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung.

Doch die Entscheidung für ein Studium ist selten einfach. Viele fragen sich: Passt der Studiengang zu mir? Was erwartet mich im Studienalltag? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Orientierung bietet der digitale Studiengangsnavigator, der einen ersten Überblick über Inhalte und Anforderungen liefert. Wer konkrete Fragen zum Bewerbungsprozess hat, erreicht den ServiceDesk unkompliziert per Mail unter servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100. Für alle, die tiefer einsteigen wollen, hält die Zentrale Studienberatung ein breites Angebot bereit – von persönlichen Gesprächen bis hin zu Entscheidungshilfen rund um die Studienwahl. Weitere Infos gibt es unter www.zsb-os.de.

Foto: Hochschule Osnabrück