ABRECHNUNG MIT 2027! Wischmeyer & Voß bringen den Podcast-Wahnsinn live nach Osnabrück!

Das neue Jahr ist gerade einmal ein paar Tage alt, und schon bekommt es ordentlich sein Fett weg! Der mega-erfolgreiche Podcast „Pension Alcatraz“ kommt am Mittwoch, den 6. Januar 2027, live in die OsnabrückHalle. Das Kult-Duo Dietmar Wischmeyer und Tina Voß packt das Brecheisen aus und blickt mit dem brandneuen Live-Programm „Machs mir sowas von vorn 2027“ durchs Gefängnisgitter auf die völlig verrückte Menschheit da draußen!

Sieben Jahre lang haben die beiden in „Wischmeyers Stundenhotel“ über Gott und die Welt philosophiert – jetzt haben sie sich komplett neu erfunden, ohne auch nur das Geringste an ihrem genialen Humor zu ändern! In ihrer „Pension Alcatraz“ nehmen der Satire-Gott und die Erfolgsautorin kein Blatt vor den Mund.

Dich erwartet eine gnadenlose und verdammt komische Abrechnung mit einer Zeit, die noch überhaupt keine Chance hatte, sich gegen die beiden zu wehren! Das wird garantiert kein Kuschelabend, sondern ein humorvoller Geniestreich, bei dem deine Lachmuskeln so richtig strapaziert werden.

Du willst bei diesem genialen Jahresauftakt live dabei sein und mitlachen? Dann markiere dir den Tag fett im Kalender und besorge dir schnell deine Karten!

Alle Fakten für dein Event-Highlight in Osnabrück:

Wann: Mittwoch, 06.01.2027

Wo: OsnabrückHalle

Einlass: Bereits ab 18:00 Uhr (komm rechtzeitig, um dir die besten Plätze zu sichern!)

Beginn: Um 19:00 Uhr geht der Spaß los

Eintritt: Schlappe 32,00 € (zzgl. Gebühren)

Schnapp dir deine Freunde und sei dabei, wenn es heißt: Lachkrampf garantiert!